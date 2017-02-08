Полиция задержала девять подозреваемых по делу о хакерах, похитивших миллиард рублей

Публикации за 08.02.17

В пяти регионах России по делу о крупной группировке хакеров, похитивших с банковских счетов более миллиарда рублей, задержаны девять новых подозреваемых. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группировка, члены которой проживали в 17 регионах РФ, была разоблачена полицией в мае 2016 года. По данным полиции, с 2013 года 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей. Помимо незаконного проникновения в банковские системы, на счету злоумышленников взлом объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий.

Сотрудниками правоохранительных органов одновременно проведены обыски по тридцати четырем адресам, в ходе которых обнаружено и изъято свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, денежных средств порядка 4,5 млн рублей, холодное оружие.

На данный момент к уголовной ответственности привлечено 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования уголовного дела к началу 2017 года были установлены другие участники организованной группы. «В связи с выявленными фактами 25 января этого года в пяти субъектах России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тверская и Свердловская области) задержаны 9 граждан, подозреваемых в участии в хакерских атаках. В отношении одного из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении МВД РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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