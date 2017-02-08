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Публикации за 08.02.17

В Москве награждены спасители утопавшей автомобилистки
Фото пресс-службы московской полиции

В Москве награждены спасители утопавшей автомобилистки

В Москве за спасение женщины из тонущего в реке автомобиля награждены инспектор дорожно-патрульной службы УВД по ЦАО капитан полиции Алексей Коняев и москвич Мурат Шомахов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Новый День: В Москве награждены спасители утопавшей автомобилистки

Начальник главного управления МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Олег Баранов объявил Коняеву благодарность за «образцовое выполнение служебного долга, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении человека в условиях, сопряженных с риском для жизни». Ему был также вручен ценный подарок.

Мурат Шомахов также награжден ценным подарком за «оказание содействия органам внутренних дел, проявленное при спасении человека».

Напомним, ЧП произошло 26 января на Ростовской набережной. Машина «Субару Форестер», в которой находилась 34-летняя женщина, пробила заграждение на мосту и упала в реку. Коняев спустился к воде при помощи связанных между собой тросов. В это время Шомахов, обвязавшись буксировочным тросом, также спустился к реке. С помощью куска льдины было разбито заднее левое стекло тонущего автомобиля, через которое Коняев вытащил женщину, находившуюся в шоковом состоянии. Позже он был госпитализирован с общим переохлаждением и обморожением обеих кистей.

Генерал-майор полиции Баранов поздравил награжденных и отметил, что на них держится столичная полиция.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.02.17

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