Проект «Большая Евразия» – первый шаг к изменению мировой экономики

Публикации за 09.02.17

Российский проект «Большая Евразия» является возвратом к периоду «до великих географических открытий», который способен изменить всю мировую экономику. Такое мнение, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», высказал директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Андрей Казанцев на пресс-конференции в Москве.

«Становление «Большой Евразии» – очень интересный, перспективный проект. Это в какой-то степени возврат к периоду до великих географических открытий, когда через страны Центральной Азии, в том числе через Россию, потому что у нас был Волжский путь, проходили основные мировые торговые пути», – сказал Казанцев.

С его точки зрения, такое крупное пространство, в которое должны войти Россия, страны ЕАЭС, а также Индия, Китай, Пакистан и Иран, способные переконструировать всю экономическую активность в глобальных масштабах.

Напомним, «Большая Евразия» – проект, который предложил президент России Владимир Путин во время XX Петербургского международного экономического форума летом прошлого года. Он подразумевает создание свободной торговли между более чем 40 государствами, в том числе странами-членами Европейского союза. Также «Большая Евразия» с помощью расширенных форм кооперации между государствами и интеграционными объединениями должна способствовать технологическому прорыву.

Москва, Мария Вяткина

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