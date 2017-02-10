Конфликты на постсоветском пространстве «цементируют» единство бывших республик СССР

Публикации за 10.02.17

1991 год является лишь точкой начала распада СССР – в реальности этот процесс происходит и сейчас на наших глазах, а современные конфликты на постсоветском пространстве являются подтверждением этого. По оценке экспертов, именно конфликты сейчас являются сдерживающей силой, которая не дает бывшим советским республикам полностью завершить «бракоразводный процесс».

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, выступая накануне на пресс-конференции в Москве, обратил внимание, что исторические процессы протекают медленнее, поэтому подписание в декабре 1991 года Беловежского соглашения не может считаться датой распада СССР полном смысле этого слова.

«Есть точка зрения, что распад Советского союза произошёл не в 1991 году, а происходит сейчас на наших глазах и то, что мы наблюдаем сегодня – это растянутое во времени расхождение республик. Частью этого распада является драма Украины, и то, что происходит на Южном Кавказе», – сказал эксперт.

Это мнение разделяет доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперт РДСМ Сергей Маркедонов. «Процесс распада СССР как исторический, не юридический процесс продолжается до сих пор», – уверен он.

По мнению проректора по научной работе МГИМО (У) МИД России, члена РСМД Евгения Кожокина, распад СССР во многом осложнен тем, что советские республики не были готовы к той свободе, которую они получили. «Это был шок для наций и подарок. Но отказываться от этого подарка они не собирались», – отметил он.

«Сейчас у многих стран уже большая уверенность в себе, в своей нации. Все-таки 25 лет этнопсихологического, этносоциального развития – это много», – добавил эксперт.

С его точки зрения, основная проблема во взаимоотношениях постсоветских стран заключается в том, что наравне с поисками собственной идентичности бывшие республики СССР стояли перед необходимостью восстановления взаимоотношений друг с другом.

«Выстраивание интеграционных объединений в любом случае невозможно без частичного отказа от суверенитета в экономике, в социальной и политической сфере. Ни нации, ни элиты к этому были не готовы. С этой точки зрения, мы, возможно, переживаем самый тяжелый период в истории СНГ», – прокомментировал Кожокин проблемы постсоветского пространства.

Маркедонов со своей стороны отметил, что, несмотря на определенные трудности, сейчас можно говорить о том, что бывшим республикам СССР все же удалось сохранить тесную взаимосвязь, а те конфликты, которые сейчас есть на постсоветском пространстве, являются своего рода «цементом» для этих связей.

«Есть масса экспертов, которые хоронят постсоветское пространство: смотрите, у России и Грузии нет дипломатических отношений, у России и Украины они есть, но какие... У России даже с ближайшими союзниками есть проблемы. Все разбегаются, все смотрят в разные стороны», – обобщил Маркедонов одну из точек зрения. Эксперт однако уверен, что в корне неверно отождествлять «единство постсоветского пространства с единством стран, которые это пространство организуют».

«Здесь парадоксальный момент – конфликты это пространство как раз и цементируют. До тех пор, пока не преодолён этот конфликтный потенциал, пока возникают споры о границах, пока остаются проблемы с формированием новых идентичностей, постсоветское пространство будет существовать, нравится это кому-то или нет», – подчеркнул Маркедонов.

Генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Сергей Рекида обратил внимание на отношения между Россией и странами Прибалтики, которые уже полностью дистанцировались от советского прошлого, и это свидетельствует об их окончательном отделении от постсоветского пространства.

«Экономические и политические интересы России в этом регионе поступательно сокращаются. По заявленным планам российский транзит предполагается практически полностью свернуть к 2020 году. Российский бизнес уже уходит из этих стран, в том числе из-за непредсказуемости политического фактора», – сказал Рекида и пояснил, что националистские силы, которые составляют часть правящей элиты стран Прибалтики, постоянно заявляют о «притязаниях России на экономическую оккупацию».

Маркедонов со своей стороны обратил внимание, что разрешение конфликтов в положительном ключе может поспособствовать формированию новой прагматичной повестки для международного диалога на постсоветском пространстве.

Москва, Мария Вяткина

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