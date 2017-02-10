Кризис в Приднестровье: глава непризнанной республики просит аудита из России

Публикации за 10.02.17

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обратился в правительство РФ с просьбой провести аудит госрасходов республики, ставших, по его мнению, «одной из основных причин экономических проблем». Эта тема может быть поднята главой кабинета министров ПМР Александром Мартыновым, который сегодня прибудет с визитом в Москву, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что Красносельский в письме информирует российского куратора региона, вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина об экономических трудностях. «Приходится признавать, что условия кризисной экономической ситуации и усугубление неблагоприятных факторов, в том числе внешних, оказывающих непосредственное влияние на условия хозяйствования в республике, обуславливают низкий уровень жизни населения», – говорится в письме Красносельского.

Президент ПМР называет одной из основных причин экономических проблем республики высокий уровень государственных расходов. «С начала 2000-х годов фактические госрасходы увеличились с 38% до 50% ВВП (в 2015 году ВВП непризнанной республики составил порядка $870 млн, данных за 2016 год нет), в то время как норма для развивающихся государств находится на уровне 35-45%. Доля государственных расходов в 2016 году составила порядка 60% ВВП», – описывает нынешнее положение дел Красносельский и констатирует, что столь высокий показатель «неподъемен», а развитие экономики затруднительно.

Президент ПМР сообщил, что в Приднестровье готовят новую концепцию налогово-бюджетной политики, которая предполагает сокращение госрасходов. В этой связи Красносельский отмечает, что перед оптимизацией затрат необходимо провести аудит эффективности госрасходов.

Глава комитета по экономической политике, бюджету и финансам Верховного совета ПМР Александр Коршунов пояснил «Ъ», что сокращение госрасходов может коснуться структуры госорганов и расходов на их содержание. Обращение за помощью к России он объяснил тем, что в Приднестровье «нет такого уровня специалистов по структурным реформам органов управления».

Коршунов также добавил, что экономические трудности связаны и с демографической ситуацией в непризнанной республике. «У нас на 450 тыс населения 140 тыс пенсионеров. Поэтому социальные обязательства достаточно высокие», – обратил внимание он.

Глава комитета по государственной региональной политике в Верховном совете ПМР Олег Василатий считает, что расходы надо не сокращать, а перенаправлять. «Если же речь пойдет о сокращении, нужно сокращать расходы на управление и направлять высвободившиеся средства в другие сферы, где много проблем, например в ЖКХ»,– сказал Василатий, слова которого цитирует «Ъ».

По мнению депутата, тот факт, что аудит расходов заказывается со стороны, может говорить «об управленческой несостоятельности нового правительства либо о том, что единственная возможность выхода из кризиса – это внешнее финансирование». «Потенциальному кредитору предлагается самому убедиться в необходимости такого финансирования», – отметил Василатий.

Тема аудита может быть обсуждена приднестровскими и российскими чиновниками уже сегодня: в Москву прибывает глава правительства ПМР Александр Мартынов, у которого, по данным «Ъ», запланированы встречи в том числе и в Минфине.

Стоит отметить, что Москва ежегодно перечисляет непризнанной республике средства для выплат надбавки пенсионерам. Ранее она составляла порядка $15 на человека, но после девальвации рубля долларовый эквивалент помощи уменьшился примерно вдвое. Обычно деньги поступают в Тирасполь после представления Москве отчета за предыдущий год. Пока этот документ не утвержден.

Еще один сюжет в российско-приднестровских переговорах – вопрос получения жителями ПМР материнского капитала. По информации «Ъ», Тирасполь расчитывает, чтобы граждане России, живущие в Приднестровье (их около 200 тысяч), могли получать и тратить этот капитал в непризнанной республике.

Москва, Анастасия Смирнова

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