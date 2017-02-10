В «Домодедово» задержан мужчина, угрожавший взорвать самолет

Публикации за 10.02.17

В московском аэропорту «Домодедово» задержан мужчина, угрожавший взорвать самолет, который должен был отправиться в Берлин. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Сотрудники полиции установили, что угрожавший взрывом является 66-летним гражданином России. По предварительной информации, у него возник конфликт с экипажем, в ходе которого «террорист» заявил: «Дайте мне гранату, и я всех взорву», передает РИА «Новости».

После этого инцидента пассажиров вывели из самолета и досмотрели борт на наличие взрывных устройств.

Задержанный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 10.02.17

Банк России увидел «светлое будущее». / Жена Ильдара Дадина надеется на отмену его приговора. И сожалеет, что КС вообще не отменил статью УК РФ «о митингах». / «Путин! Верни фунфырики, родной!» (ВИДЕО). Страдающий сибиряк Димка «Беляш» снял видеообращение к президенту. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»