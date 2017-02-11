Дождались: Медведев дал название пяти Курильским островам

Публикации за 11.02.17

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий ранее безымянным пяти островам Курильской гряды по предложению Русского географического общества. Территории названы в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой, передает РБК.

«Имена, появившиеся на карте России, к сожалению, полузабытые. Мы знаем, что был акт капитуляции Японии, а то, что его подписал генерал Кузьма Деревянко – не помним», – заявил председатель отделения Русского географического общества Сергей Пономарев. Он добавил, что назвать остров в честь Андрея Громыко – идея Министерства иностранных дел.

По его словам, благодаря распоряжению правительства увеличивается число Курильских островов. «Теперь у нас 82 Курильских острова», – уточнил Пономарев.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.02.17

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