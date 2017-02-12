Гидрометцентр: Москву ожидает неустойчивая погода с перепадами давления

Публикации за 12.02.17

Предстоящая неделя в Москве будет сопровождаться переменчивой и неустойчивой погодой с заметными перепадами атмосферного давления. Об этом сообщил сегодня директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Неделя будет крайне неустойчивой, важная особенность – настоящая волна давления. В понедельник утром давление будет очень высокое, но к вечеру вторника понизится более чем на 20 мм ртутного столба. А к четвергу – снова повысится до значений понедельника», – сказал он в комментарии «Интерфаксу».

Вильфанд отметил, что параллельно с атмосферным давлением будет меняться и температурный фон: в ночь на понедельник мороз до 10-12 в Москве и до -15 по области, но во вторник днем температура превысят нулевую отметку, при этом ожидается ветреная и дискомфортная погода со снегопадом.

Потепление быстро сменится похолоданием: в среду до 2-7 градусов ниже нуля днем и ночью. В четверг температура вернется к 7-12 ниже нуля ночью и минус 4-5 градусов днем. Но и этот режим погоды не продержится дольше двух-трех дней – метеорологи уже прогнозируют вероятный рост температуры к следующим выходным до небольшого «плюса».

«После четверга очередное изменение: повышение давления, и к субботе днем будет выше нуля, от 0 до +3 градусов», – сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что сложилась уникальная ситуация, когда на всей европейской территории России сложился одинаковый температурный фон, и от Архангельска до юга Краснодарского края температура практически не отличается.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.02.17

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