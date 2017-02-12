Коммунальная авария в Сергиевом Посаде: лопнувшая труба затопила больницу

Публикации за 12.02.17

В первой городской больнице подмосковного Сергиева Посада произошел потоп в результате порыва магистрального водовода, расположенного рядом с фасадом медучреждения, передает телеканал 360.

Как сообщил заместитель главного инженера теплоэнергетической компании Николай Добров, произошел перелом чугунной трубы диаметром 100 мм. «Установив муфту, восстановили целостность трубы. Подали. Вода есть уже во всех домах и стационаре», – отметил он.

Между тем, вода продолжает поступать через стену, за которой и произошла авария.

Сообщается, что на пациентах ЧП практически не сказалось. Лишь сегодня на четыре часа отключили холодную воду.

Сейчас в стационаре находятся 68 человек. В ближайшее время в подвале будут работать уборщицы и подсобные рабочие, чтобы устранить подтопление.

Стационар работает в обычном режиме.

Москва, Анастасия Смирнова

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