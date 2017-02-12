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Публикации за 12.02.17

Коммунальная авария в Сергиевом Посаде: лопнувшая труба затопила больницу

Коммунальная авария в Сергиевом Посаде: лопнувшая труба затопила больницу

В первой городской больнице подмосковного Сергиева Посада произошел потоп в результате порыва магистрального водовода, расположенного рядом с фасадом медучреждения, передает .

Как сообщил заместитель главного инженера теплоэнергетической компании Николай Добров, произошел перелом чугунной трубы диаметром 100 мм. «Установив муфту, восстановили целостность трубы. Подали. Вода есть уже во всех домах и стационаре», – отметил он.

Между тем, вода продолжает поступать через стену, за которой и произошла авария.

Сообщается, что на пациентах ЧП практически не сказалось. Лишь сегодня на четыре часа отключили холодную воду.

Сейчас в стационаре находятся 68 человек. В ближайшее время в подвале будут работать уборщицы и подсобные рабочие, чтобы устранить подтопление.

Стационар работает в обычном режиме.

Москва, Анастасия Смирнова

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