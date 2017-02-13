В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение: 14 февраля ожидаюся сильный снег и порывистый ветер

Публикации за 13.02.17

Подмосковный главк МЧС выступил с предупреждением о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается в регионе во вторник, 14 февраля. Согласно прогнозу синоптиков, с 09:00 до 21:00 вечера в Московской области возможен сильный снег, метель, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При порывистом ветре МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, ставить автомобили в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», – советуют спасатели.

Водителям по возможности лучше воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными на дороге. Пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и вблизи них.

Москва, Светлана Антонова

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