NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.02.17

В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение: 14 февраля ожидаюся сильный снег и порывистый ветер

В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение: 14 февраля ожидаюся сильный снег и порывистый ветер

Подмосковный главк МЧС выступил с предупреждением о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается в регионе во вторник, 14 февраля. Согласно прогнозу синоптиков, с 09:00 до 21:00 вечера в Московской области возможен сильный снег, метель, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При порывистом ветре МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, ставить автомобили в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», – советуют спасатели.

Водителям по возможности лучше воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными на дороге. Пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и вблизи них.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.02.17

Красногорский школьный учитель заподозрен в рекламе порнографии. / Ученые предположили инопланетное происхождение осьминогов. / «Придется стрелять»: писатель Захар Прилепин стал заместителем комбата ДНР.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter