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Публикации за 14.02.17

На Москву обрушились снегопады: отменено и задержано уже 53 авиарейса

На Москву обрушились снегопады: отменено и задержано уже 53 авиарейса

В Москве из-за ухудшения погодных условий отменено и задержано 53 авиарейса. Как свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание», к 10:15 мск в аэропорту «Шереметьево» отменено 15 рейсов, еще 21 задержан, в «Домодедово» отменено 5 рейсов, задержано -11, во «Внуково» задержан 1 рейс.

В связи с неблагоприятными погодными условиями департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обратился к автомобилистам с просьбой отказаться от использования личного транспорта и по возможности использовать общественный в связи с возросшей вероятностью дорожно-транспортных происшествий. Специалисты также советуют не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По информации «Гидрометцентра РФ» сегодня в Москве ожидается от 0…2 градусов, в Подмосковье – до -3…2 при порывистом ветре до 15-20 метров в секунду, местами снегопад.

В среду днем 15 февраля ожидается до -7 градусов, ветер порывистый 12-17 метров в секунду.

В конце недели в Московской области потеплеет. В субботу днем синоптики обещают до 3 градусов тепла.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.02.17

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