Жителям Приднестровья станет проще получить российский паспорт

Публикации за 14.02.17

Российские власти по поручения президента Владимира Путина прорабатывают вопрос упрощенного получения гражданства РФ для жителей Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщил сегодня глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Понимаем, что для людей очень важно создавать условия, чтобы этот процесс был в минимальной степени забюрократизирован, чтобы он был удобен для тех людей, которые принимают для себя соответствующие решения. Мы на эту тему очень серьезно сейчас работаем, имеем поручение президента Российской Федерации», – сказал Косачев на встрече с председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Щербой в Москве, передает «Интерфакс».

«Надеемся, что уже в ближайшее время здесь пройдем серьезно вперед», – добавил также сенатор.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.02.17

Сергей Глазьев: Судьба рубля в руках валютных спекулянтов. Денежные власти опять оставили экономику без возможности развития. / Полиция изъяла всю аппаратуру у журналистов ХМАО, рассказавших о пытках в ОВД Пыть-Яха и воровстве нефти (ВИДЕО). / СМИ: брата главы КНДР отравили иглами в аэропорту Малайзии. Девушек-убийц поймать не смогли. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»