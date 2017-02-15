Мосгорсуд не стал отправлять за решетку «золотую молодежь» на Gelandewagen

Публикации за 15.02.17

Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляционное представление прокуратуры и оставил без изменений приговор в отношении сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова и других фигурантов дела о скандальных гонках от полиции на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG Абдувахоба Маджидова и Виктора Ускова, передает РАПСИ.

Прокуратура настаивала, что Шамсуаров, Маджидов и Усков должны быть осуждены не только по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), но и по статье 318 УК РФ за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Кроме того, по мнению гособвинения, «исправление» фигурантов дела невозможно без наказания, связанного с реальным лишением свободы.

Однако Мосгорсуд не поддержал точку зрения прокуратуры и признал законным приговор Гагаринского суда Москвы, согласно которому Шамсуарову и Ускову назначено наказание в виде 300 часов исправительных работ за оскорбление представителя власти. Маджидов был оправдан. Также судом в пользу государства был изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

Ранее прокурор в судебных прениях просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Преступление, считает гособвинение, было совершенно группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из материалов дела, 22 мая прошлого года Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции.

При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

Ранее Следственный комитет сообщал, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Еще одна участница «гонок» скандально известная стритресейша Мара Багдасарян, находившаяся в момент полицейской погони в Gelandewagen, избежала уголовного наказания.

Москва, Светлана Антонова

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