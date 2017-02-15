Ливийская нефть может потопить Москву

Публикации за 15.02.17

Удачная ближневосточная политика дает российским властям шанс возобновить отношения с Ливией. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские эксперты на пресс-конференции в Москве. С их точки зрения, для России, чья экономика базируется на экспорте «черного золота», чрезвычайно важно воспользоваться такой возможностью, так как Ливия в скором времени может вернуть статус крупнейшего экспортера нефти и пошатнуть мировые цены на этот продукт.

Специалист по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов обратил внимание, что после февральской революции в 2011 году ситуация в Ливии постоянно трансформируется.

«Главная проблема, которую определяют внешние наблюдатели – очень трудно понять, кто является легитимным представителем ливийского народа. Правительство Национального согласия в Триполи и Палата Представителей в Тобруке – уже по самому наименованию дают понять, что представляют две разные ветви власти. Одна – парламент, другая – правительство. Ни один из этих органов не обладает полным набором признаков легитимного представителя. Это затрудняет работу международных посредников и политику иностранных государств, заинтересованных в стабилизации в Ливии. Переговоры приходится вести не с правительством, а с негосударственными акторами, представляющими отдельные военные силы», – отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что для России все же необходимо найти контакты с представителями ливийской элиты, так как от политики Триполи в будущем будет зависеть мировая цена на нефть.

«Неучастие в судьбе определения того, кто будет править в Ливии, может привести к большим угрозам. В Ливии огромные запасы нефти. Сейчас между Россией и странами ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) действуют ограничения по производству нефти с целью регулирования мировых цен. Это соглашение может пойти в тартарары, если на мировом рынке восстановит свои возможности такой производитель, как Ливия», – считает Лукьянов.

Он пояснил, что ливийскому руководству в любом случае понадобятся деньги на восстановление страны после гражданской войны. «Ему (правительству) все равно, какая будет цена на нефть, главное – что оно получит живые деньги здесь и сейчас и направит их на реализацию своих нужд. В этом отношении необходимо наладить связи с ливийским руководством, чтобы иметь инструменты воздействия и коммуникации в условиях того, что страна будет оставаться мировым производителем нефти. У нее нет других альтернатив развития, кроме как экспортировать нефть. Россия, чья экономика все еще зависима о нефти, должна присутствовать там», – подчеркнул Лукьянов и отметил, что имеет в виду не военное присутствие, а дипломатическое и экономическое.

Эксперт обратил внимание, что Россия сейчас имеет очень мало возможностей для того, чтобы работать с Ливией и в Ливии.

«Здесь работает множество факторов – международные ограничения, эмбарго на поставки оружия, непонимание того, кому это оружие нужно и чем за него будут расплачиваться и кто. У российских компаний нет опыта и самое главное желания работать в такой опасной среде», – сказал Лукьянов.

Эксперт обратил внимание, что в настоящий момент основными участниками переговорного процесса в Ливии, которые вложили больше всего ресурсов в «выстраивание моделей для политического урегулирования» являются арабские страны-соседи, чья безопасность зависит от стабильности Ливии.

«Это в первую очередь Алжир, Тунис и Египет. Но взгляды этих стран на то, каким должно быть Ливийское государство расходятся: Алжир и Тунис солидарны, что единое правительство в Ливии должно включать в себя основные действующие силы, к коим причисляются исламистские политические силы. В противовес этому египетское руководство настаивает на исключении исламистов из реального политического процесса и на необходимости тщательного отбора сил», – сказал Лукьянов.

Из-за такой разрозненной позиции государств, участвующих в урегулировании конфликта в Ливии, кризис в этой стране имеет затяжной характер, считают эксперты. Как отметил сотрудник Центра евразийских исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Пересыпкин, к решению ливийской проблемы должны подключиться такие авторитетные структуры, как ООН.

«Инициатива об общей ливийской встрече должна исходить от Организации объединённых наций, может быть, даже от Европейского союза, потому что в такой ситуации Европа более всего заинтересована в нормализации ситуации в Ливии. Они сами создали эту проблему, на них и нужно повесить решение этой проблемы», – считает Пересыпкин.

Руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов со своей стороны отметил, что Россия, у которой есть опыт проведения подобных «примиряющих» мероприятий, может сыграть в этом процессе связующую роль.

«Россия пытается предложить новую более деликатную стилистику ближневосточной политики для внерегиональных акторов. Более деликатную, чем стилистика, которая была присуща Соединенным штатам с их прямыми интервенциями, чем стилистика Европейского союза с их менторским тоном и обучением демократии», – сказал Кузнецов.

С его точки зрения, только Москва в состоянии привести ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке к состоянию, когда страны этих регионов могли бы стать независимыми от «внешних игроков». «Тогда возможна стала бы возможна система, которая была бы самодостаточна от постоянных участия внешних игроков, в рамках которой все народы, проживающие на Ближнем Востоке, могли бы развиваться по тому пути, который они для себя выберут», – продолжил эксперт.

По мнению Пересыпкина, если Москва будет активно работать в Ливии по вопросам политического урегулирования, для российской стороны появятся новые возможности.

«Нас интересует нефть, строительство объектов. Там осталось много производств военной техники, их нужно обслуживать», – отметил эксперт и напомнил, что во времена СССР и правления бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. между двумя странами было тесное сотрудничество.

«Российская колония в Ливии некогда составляла там 12 тысяч человек. Мы строили там множество объектов», – подчеркнул Пересыпкин.

«Что касается политики, Ливия играет заметную роль на африканском континенте. Лифийский фунт остается достаточно стабилен, несмотря ни на что. Там огромные запасы нефти и газа, которые представляют интерес не только для нас, но и для европейцев», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.02.17

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