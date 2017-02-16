Кажется, весна начинается: оттепель в Москве задержится

Публикации за 16.02.17

Теплая погода задержится в Москве, как минимум, до начала следующей недели. По данным Гидрометцентра России, столичный регион останется под влиянием теплых секторов северных циклонов, в результате чего значения средней суточной температуры будут на 5-6 градусов превышать климатическую норму.

В пятницу, 17 февраля, ночью ожидается местами небольшой снег, в Москве -8…-6 градусов, по области – до -11. Днем также возможны небольшие осадки, температура в столице будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса, по области -4…1.

В субботу, 18 февраля, вновь прогнозируются небольшие осадки. Ночью в Москве будет около нуля, по области – до -5. Днем в столице и Подмосковье до +3 градусов.

В воскресенье, 19 февраля, ночью местами небольшой снег, температура воздуха ожидается такой же, как и накануне.

Как отмечают синоптики, в начале новой недели ситуация существенно не изменится. Сохранятся небольшие осадки, ночные температуры ожидаются в пределах -5…0 градусов, дневные – -2…+3.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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