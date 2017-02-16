Мир через 100 лет: претензии США и России под сомнением

Публикации за 16.02.17

Ближайшее столетие ставит весь мир перед неизбежными изменениями в политической и экономической сферах. Российские эксперты сделали прогноз, возможно ли в ближайшие 100 лет превращение Европы в Европейскую демократическую империю, какой «подопытной крысы» лишатся США и почему может не оправдаться стремление России к «великодержавности».

Точка бифуркации для Европы: демократическая империя или…

Как считает кандидат политологических наук, заместитель программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Махмутов, «мир через сто лет будет не менее многоуровневым и многогранным».

«Мы совершенно точно не придём к некой абсолютной упорядоченности», – сказал эксперт.

По его словам, в 21 веке Европа продолжит фрагментироваться. «Количество государств на европейском континенте вырастет», – прогнозирует Махмутов.

Кандидат политологических наук, программный директор РСМД Иван Тимофеев со своей стороны отметил, что возможное изменение карты Европы не исключает того, что Евросоюз будет превращаться в более интегрированную систему.

В то же время он подчеркнул, что перед этим странам предстоит пройти «серьезную точку бифуркации».

«Либо они пойдут по пути создания Европейской демократический империи, либо это проект окажется аморфным с политической точки зрения, а значит – его сложно будет удержать как экономически целостный проект», – сказал Тимофеев.

«Национальные государства будут вынуждены или захотят делегировать все больше и больше своего суверенитета. Если мы говорим о глобальной роли любого игрока, soft power (мягкая сила) – это хорошо, но без hard power (жесткой силы) – вы не игрок на международной арене. Евросоюз должен будет пройти эту развилку. Здесь политика и экономика идут рука об руку», – продолжил эксперт.

По его мнению, то, что ЕС пойдет по пути «углубления политической интеграции и превращения в монолитный политический инструмент», который подминает под себя национальные государства, хорошо просматривается уже сейчас.

«В Европе все более и более уверенно раздаются голоса, что НАТО – это хорошо, но НАТО не может защитить от притока беженцев», – пояснил он.

По мнению эксперта, сейчас в ЕС рассматривается вопрос о создании собственной европейской пограничной службы и общеевропейской разведки. «Это (разведка) серьезная силовая структура. Там, где есть разведка, уже недалеко до армии. А потом подставится вопрос о военном объединении. Пока это подается как партнерство. Но мотивы безопасности и превращение в мощного игрока могут легитимировать подавление национальных государств», – считает эксперт.

При этом Тимофеев обратил внимание, что есть ограничение, которое может помешать евроинтеграции. «Сейчас евробюрократам многое позволено, но перед избирателями отвечают представители национальных государств», – напомнил он.

По его оценке, минусы такой системы сейчас очевидны в Греции. «Основная концентрации производства оливного масла была сосредоточена в Испании, тогда как для Греции это традиционная отрасль. В масштабах Европы – это выгода, это правильное решение. Но для греческого избирателя это большой вопрос – люди теряют работу, рынки. Им не нравится, что Испания богатеет, а они за счет этого беднеют», – сказал Тимофеев и добавил, что такое решение Еврокомиссии, которое исходило из экономической логики, в итоге негативно повлияло на отношения народа и власти в Греции. «Таких коллизий в Европейском союзе много», – подчеркнул он.

США лишатся «подопытной крысы», но останется одной из сильнейших держав

По мнению Тимофеева, на фоне таких сложных мировых процессов, Америка все же не сможет стать единственным главным игроком на международной арене.

«Конечно, Америка не будет «нормальной» обычной страной. Запас прочности США большой, промышленный потенциал – колоссальный. В руках у этой страны серьезное вооружение и привычка его использовать. Это есть в американской культуре. Но создать однополярный мир у них не получится», – уверен эксперт.

По его словам, Вашингтон часто использует другие страны для экспериментов и моделирования удобных для них условий.

«Американская стратегическая культура имеет свойство рассматривать другие страны с точки зрения лаборатории: мы создадим позитивные или негативные стимулы и мы модифицируем поведение страны в желаемое русло. Такой подход часто используется и по отношению к России. Это бихевиористское мышление в плохом смысле этого слова. Но Россия – это лабораторная крыса. Россия сама может создавать стимулы», – сказал эксперт.

Две крайности России: отсталость в развитии и запрос на «великодержавность»

Как считают политологи, Россия в ближайшее столетие окажется перед множеством вызовов. При этом очевидное стремление Москвы увеличить сферу своего геополитического влияния и ряд внутренних проблем могут негативно сказаться на развитии страны.

«Нам нужно и неизбежно придется сохранять свой оборонный потенциал в силу разных угроз. Но если мы будем «зубастыми» за счет всего остального, рано или поздно «зубы» выпадут», – считает Тимофеев.

С его точки зрения, для усиления позиции России власти в стране нужно сбалансировать свою политику, а также конкретно сформулировать цели.

«Что мы сами хотим – этого ответа внутри страны нет. У нас есть запрос на великодержавность, но необходимо учитывать, что наши проблемы в области развития настолько глубоки, что мы одновременно испытываем и проблемы современного индустриального общества и ряд моментов доиндустриального характера», – подчеркнул эксперт.

В качестве примера Тимофеев привел данные о смертности в России. «Мужчины у нас в среднем живут 58 лет. Женщины чуть больше – около 70 лет. Если мы возьмем Японию, у них мужчины живут – более 80 лет, в «загнивающей Европе – тоже в районе 80 лет. Смертность – иллюстративный показатель. Он говорит о многом с точки зрения понимания того, что происходи в обществе», – обратил внимание эксперт.

«Нам одновременно придется и сохранять себя как великую державу и подтягивать те хвосты, которые у нас накопились за счет такого несбалансированного развития», – отметил Тимофеев.

На этом фоне чрезвычайно важным станет то обстоятельство, что России удастся сохранить своих ближайших союзников и партнеров на постсоветском пространстве, считает Махмутов.

«Важно обратить внимание на то, что Центральная Азия развивается в сторону формирования своей международной субъектности. Сегодня регион фигурирует в сюжетах, связанных с экономическим поясом Шёлкового пути», – обратил внимание эксперт и отметил, что внутренний запрос общества этих стран заключается в формировании программы развития для них.

«Но от России им никуда не деться», – сказал он и напомнил, что, даже несмотря на то, что между Россией и Грузией сейчас нет дипломатических отношений, неофициальные отношения между двумя народами сохранились. «Самолеты летают каждый день, вино на прилавке есть – от географии не уйдешь», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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