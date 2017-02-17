Путин доволен экономикой России: примерно понятно, что происходит

Публикации за 17.02.17

Президент РФ Владимир Путин высказал удовлетворение по поводу ситуации в российской экономики и снижения инфляции. Об этом глава государства сказал на совещании по экономическим вопросам с членами правительства РФ в Кремле.

«Уже примерно понятны тенденции, примерно понятно, что происходит <…> Мы в целом видим положительную динамику в экономике. Итоги прошлого года <…> оказались лучше, чем мы ожидали. Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2 процента, хотя прогнозы были, как я уже сказал, хуже, а промышленное производство увеличилось на 1,1 процента», – обратил внимание Путин, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

Президент также добавил, что в прошлом году удалось добиться и рекордно низких темпов инфляции – 5,4 процента. «Это лучше, чем мы прогнозировали. Мы думали, что она будет самой низкой – шесть процентов, 6,1 [процента], оказалось – 5,4 [процента]. В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается. В феврале показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в пять процентов, стал ниже – на 13 февраля это уже 4,72 процента», – сказал глава государства.

По его оценке, восстанавливается деловая активность, растёт так называемый индекс предпринимательской уверенности. «Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы», – отметил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что «сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан» России.

Вероятнее всего, одной из главных тем сегодняшнего совещания в Кремле стала тема укрепления курс национальной валюты. Накануне эту проблему озвучил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, который назвал крепкую нацвалюту ударом по сельскому хозяйству и другим секторам экономики, ориентированным на экспорт.

«Доллар 57 (рублей) – это не катастрофа, но это удар по нашей национальной экономике», – заявил он. Впрочем, Ткачев не указан в списке участников совещания у президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.02.17

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