В Москве вынесен приговор «вору в законе» Осетрине-младшему

Публикации за 17.02.17

«Вора в законе» по кличке Осетрина-младший (Сергей Асатрян), который обвинялся в вымогательстве у жителя Москвы $1,2 млн и поджоге дома, приговорен к девяти годам заключения в колонии особого режима, а его подельник Артур Багдасарян – к восьми годам. Такое решение принял Никулинский суд Москвы, передает РИА «Новости».

По данным полиции, уроженцы Грузии вымогали $1,2 млн, угрожая потерпевшему расправой над ним самим и его семьей. В целях устрашения участники группировки подожгли принадлежавший мужчине подмосковный дом. Испугавшись, потерпевший согласился выполнить требования вымогателей.

По информации источника РИА «Новости» в правоохранительных органах столицы, криминальный авторитет Асатрян ранее неоднократно попадал в поле зрения силовых структур, в частности, он задерживался в ходе сходки криминальных авторитетов в 2014 году.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.02.17

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