Скандальная гонщица Мара Багдасарян заподозрена в подделке документов

Публикации за 17.02.17

Скандально известная московская автолюбительница Мара Багдасарян представила по месту отбывания обязательных работ фиктивный больничный. Об этом сообщил официальный представитель УФССП по Москве Тимур Коробицын. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В связи с предоставлением должницей Марой Багдасарян документа, имеющего признаки подделки, 10 февраля дознавателем Савеловского отдела судебных приставов зарегистрировано сообщение о преступлении по статье УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», – сказал Коробицын, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее сегодня стало известно, что мировой суд оштрафовал Багдасарян еще на 11 тысяч рублей за неисполнение судебных решений. Как сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко, были рассмотрены два административных материала, было принято решение назначить «гонщице» наказание в виде штрафов в размере десять и одна тысяча рублей.

«Всего за четыре дня судебных заседаний Багдасарян оштрафована на 75 тысяч рублей за уклонение от исполнения административного наказания», – сказал Тимошенко.

Как сообщалось ранее, Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про лихачей на Gelandewagen, пытавшихся скрыться от полиции, после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что была арестована на 15 суток.

Москва, Светлана Антонова

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