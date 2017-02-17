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Публикации за 17.02.17

Крупнейший картельный сговор при госзакупках лекарств и медтехники: ФАС признана виновными семь компаний

Крупнейший картельный сговор при госзакупках лекарств и медтехники: ФАС признана виновными семь компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала семь компаний виновными в организации картельного сговора более чем на 700 аукционах по закупке лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Об этом сегодня сообщил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев на заседании по делу о лекарственном картеле, передает .

«Признать ООО «Росмедкомплект», ООО «Эталон-трейдинг», «Маркет фарм», ООО ПИК, АО «Интермедсервис», ООО «Сервис-фарм», ООО «Интермедсервис фарма» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 1 закона о защите конкуренции путём заключения и участия в соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах», – сказал представитель ФАС.

Также стало известно, что дело в отношении ООО «Маркет фарм» в связи с ликвидацией юридического лица, ООО «Эталон-трейдинг» и ООО ПИК было решено выдать предписания о недопущении ограничения конкуренции.

Как предполагается, ФАС передаст материалы дела в МВД России для принятия решения о возбуждении дела. Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде в течение 3 месяцев с момента его принятия.

«На сегодняшний день это самый крупный сговор на торгах, который был, по крайней мере, в сфере закупки медикаментов и медикаментов – 700 аукционов. Мы выявили его в прошлом году, и все антимонопольное расследование заняло у нас около года», – подчеркнул Тенишев в беседе с журналистами.

В августе прошлого года ФАС сообщала, что выявила признаки картельного сговора более чем на 700 аукционах по закупке лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. В участии в картеле подозреваются «Росмедкомплект», «Эталон-трейдинг», «Маркет фарм», ПИК, «Интермедсервис», «Сервис-фарм», «Интермедсервис фарма». Одним из признаков картельного сговора стало отсутствие снижения максимальной цены контракта при участии этих компаний на аукционах. При этом заявлений о нарушении законодательства от медицинских учреждений по этим фактам не поступало, отмечал Тенишев.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.02.17

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