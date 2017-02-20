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Публикации за 20.02.17

Суррогатный алкоголь за год убил более 1000 жителей Подмосковья

Суррогатный алкоголь за год убил более 1000 жителей Подмосковья

Более 2 500 граждан отравились при употреблении спиртосодержащей продукции в Московской области за прошлый год. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы подмосковного управления Роспотребнадзора.

«В минувшем году зарегистрировано 2 560 фактов отравления, 45% из которых закончились летально», – отмечается в сообщении, которое опубликовано на сайте регионального управления ведомства. То есть, более 1 000 жителей региона погибли, употребив продукцию, содержащую в своем составе спирт.

Ориентируясь на эти данные, можно сказать, что отравления суррогатными и спиртосодержащими продуктами вышли в регионе на первое место в рейтинге всех типов острых химических отравлений. Так, на долю отравлений спиртосодержащей продукцией в 2016 году пришлось 38% всех подобных случаев.

В то же время, в прошлом году сотрудники регионального Роспотребнадзора изъяли 56 партий нелегальной спиртосодержащей продукции и суррогатного алкоголя из оборота. Общий объем изъятого составил 5 600 литров.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.02.17

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