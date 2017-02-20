Московский суд вновь заочно арестовал Уильяма Браудера

Публикации за 20.02.17

Тверской суд Москвы вновь принял решение о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По ее словам, срок содержания под стражей установлен в два месяца с момента передачи Браудера правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержании на территории РФ, передает РИА «Новости».

Защита Браудера уже оспорила это решение, но дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Ранее Тверской суд Москвы также заочно выдавал санкцию на арест Браудера по обвинению в хищении акций «Газпрома».

Браудер является подданным Великобритании. Лондон отказался выдать его России.

Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс.

Браудер заочно приговорен к девяти годам лишения свободы по «делу Магнитского». Суд установил, что Магнитский, осуществляя деятельность в области общего аудита и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании «Файерстоун Данкен Лимитед», в интересах Браудера с начала 1997 года по 29 марта 2002 года разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестменс». Эти предприятия были зарегистрированы в Калмыкии и находились под управлением фонда Hermitage Capital.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал мертвого уже 4 года Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.02.17

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