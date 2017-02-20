Князь Трубецкой: В 2017 году Россия должна прийти к всеобщему покаянию и примирению / ... и объединиться перед мировой русофобией

Публикации за 20.02.17

В год столетия Февральской и Октябрьской революций русский народ должен покаяться и прийти к примирению. Как заявил на пресс-конференции в Москве исполнительный президент ассоциации «Франко-российский диалог», князь Александр Трубецкой, только это поможет стране выстоять против внешних угроз, в том числе, массой западной русофобии.

По его мнению, сейчас Россия находится в ситуации раскола, что на фоне внешнеполитических событий может сыграть роковую роль в судьбе страны.

«Сейчас во всем мире идет сильнейшая русофобия. Наилучший ответ, который мы можем сейчас дать, где бы мы ни жили – напомню, за рубежом живут примерно 30 млн людей, которые знают русский язык, в том числе русских, – как сказал президент Владимир Путин, (нужно) показать терпимость, примирение для того, чтобы защищать наше народное единство», – сказал Трубецкой.

С его точки зрения, сейчас для России важно понять, насколько действительно нужны ли были эти две революции, которые «привели к краху страны», и что сегодня нужно сделать, чтобы ликвидировать последствия тех разрушительных событий.

«Я бы сказал, что нужно осмыслить, подумать и сделать выводы насчет этих событий. Патриарх Кирилл призвал подходить к этому вопросу как к народному покаянию, чтобы общественность искупила свои грехи. Только покаяние приведет нас к тому, что народ утвердит свое единство», – выразил уверенность Трубецкой.

Он напомнил, что история России хранит один такой прецедент всеобщего покаяния. «После смутного времени Церковь призвала к покаянию весь народ для единства. Когда есть единство, тогда мы сильны», – пояснил он.

При этом Трубецкой отметил, что покаяние не означает, что «красные» должны попросить прощения у «белых», или наоборот.

«Покаяние – не извинение. Кто должен извиниться, «красные» перед «белыми», или «белые» перед «красными»? Одни довели до революции, другие её сделали. Не нужно говорить о виновниках»,– считает князь. Он пояснил, что русский народ должен осмыслить все преступления, которые были совершены во время революции и гражданской войны, признать их, и выучить этот урок истории.

При этом Трубецкой особо подчеркнул, что для этого российское общество должно узнать всю правду о действиях «белого» и «красного» движения.

«Никто не должен переписывать историю. Её нужно восстанавливать, дать на основе материальных доказательств информацию о том, что было», – подчеркнул он и добавил, что «по отношению к советскому прочтению» некоторые факты всё же придется уточнить.

В этой связи князь также выразил уверенность в том, что декоммунизация российского общества неизбежна. «Она уже началась. Декоммунизация идет своим ходом, но провоцировать её не надо. Наш русский народ достаточно мудрый, чтобы осознать то, к чему привела эта утопическая система», – считает он.

«Весь наш философский мир начала 20-го века, все прошли через путь от Гегеля к Марксу – до православного толкования философии и отказа от Маркса. Это был такой путь»,– продолжил Трубецкой.

Князь также обратил внимание на недавние слова Путина о том, что вождь мировой революции Владимир Ленин подложил бомбу под Россию. «10-20 лет тому назад ему бы это в голову не пришло бы такое сказать», – отметил Трубецкой и добавил, что, с его точки зрения, это является ярким подтверждением изменения массового сознания.

Рассуждая о том, возможны ли повторения революционных событий в современной России, князь заявил, что это маловероятно.

«Я не верю в то, что может быть новая в революция в России. Мы находимся при очень здравомыслящем правительстве Российской Федерации. Уже обстановка не та. Мы можем жаловаться на то, что есть экономические проблемы, но любой стране нужно решать проблемы. Надеюсь, мы до этого не дойдем, а пойдем по пути к единству», – заключил Трубецкой.

Москва, Мария Вяткина

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