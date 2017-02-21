Граф Шереметьев: Я хочу участвовать в пропаганде правды о революции 1917 года / … превращение Крыма в символ возвращения на родину – первый шаг к диалогу

Публикации за 21.02.17

Памятник «Примирение», который предполагается установить в Севастополе, станет символом возвращения русской эмиграции на родину. Об этом заявил председатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметьев. На пресс-конференции в Москве он также выразил желание активно участвовать в «пропаганде» достоверной информации о революции 1917 года и рассказал о своей личной победе над советским прошлым.

«Я убежден, что нужно знакомить нашу страну с теми событиями, которые произошли. Я почти уверен, что большое количество людей просто об этом не знают. От них это скрывали, но они должны узнать, что произошло и как произошло. Как член этой репрессии, я хочу больше участвовать в пропаганде этого», – сказал Шереметьев.

По его словам, чтобы наконец пережить гражданскую войну, людям нужно общаться, узнавать друг друга и понимать чужую боль. Одним из шагов на встречу станет установка памятника «Примирение» в Севастополе. «Примиряться необходимо. Что значит примирение? Это значит идти друг к другу – навстречу тем людям, которые нас не знают, не знают историю», – подчеркнул Шереметьев.

«Этот памятник будет стоять на русской земле. Крым до сих пор был оторван от родины, но теперь он часть нашей Руси. От этого места, из Севастополя, уходили наши родственники, наши солдаты, офицеры, деды, бабушки, навсегда уходили из России», – продолжил граф.

Он признался, что превращение Крыма в символ места, куда можно вернуться – его мечта.

«Крым – был последним взглядом на родину, которая исчезает навсегда. Но у нас с вами родина одна для всех. Мы братья и сестры. И мы должны встретиться», – сказал Шереметьев.

Для графа чрезвычайно важным является то, чтобы наследие царской России, в том числе его знаменитой фамилии было возвращено из забвения. Так, он рассказал, что смог добиться возвращения прежнего названия одной из главных улиц в Иваново-Вознесенске.

«Мы в России владели многими землями. Шереметьевы создали Иваново-Вознесенск 350 лет тому назад. Там громадное количество улиц, церквей, домов, которые относятся к нашей семье. Мы принесли свой опыт для этой земли. Там есть улица 50 метров ширины и 10 км длины. Когда пришла революция, наши братья большевики решили переименовать это громадный бульвар в Энгельса», – сказал Шереметьев.

«Я каждый год в течение 25 лет писал местной Думе, предлагая переименовать эту улицу – это (переименование улиц) уже делалось повсюду. Мне отвечали, что ничего подобного не будет. Я очень смиренно продолжал писать. И вот, в прошлом году, когда, может быть, 30-й раз я написал им, мне ответили согласием», – продолжил он.

Таким образом, в 2016 году графу удалось вернуть бульвару название «Большая Шереметьевская».

«В прошлом году я вышел из церкви около нашей вотчины со священником, с хором. Мы вышли на бульвар, и я вешал на стены таблички «Большая Шереметьевская». Можете представить себе мой трепет. Для меня это был праздник», – поделился Шереметьев.

Вместе с тем граф отметил, что это радостное для него событие было омрачено группой протестантов. По его словам, восемь крупных мужчин принесли плакаты, на которых было написано: «Шереметьев, убирайся отсюда!», «Ты нам не нужен!», «Убирайся в свою Францию!»

«Я понимаю, что это (несогласие) может существовать», – сказал потомок дворянской династии.

В этой связи Шереметьев также отметил, что эмигранты в действительности могут быть полезными для России, и это признается даже на самом высоком уровне.

«Я уже 35 лет езжу каждую неделю в Россию. Меня приглашают, меня оценивают как архитектора. Я получил гражданство, когда это еще казалось немыслимо», – сказал граф. Он добавил, что о такой чести ему сообщил лично президент России Владимир Путин.

«Он говорит, я решил вам дать русское гражданство, вы согласны? – А как не быть согласным! Вот так на нас смотрят, если мы полезны стране», – заключил Шереметьев.

Москва, Мария Вяткина

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