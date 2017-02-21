В Москве суд признал виновными граждан Украины по делу о торговле людьми

Публикации за 21.02.17

В Москве суд признал виновными 23-летних граждан Украины Марию Олейник и Андрея Бородача в торговле людьми. Женщине назначено 2 лет 6 месяцев лишения свободы, а мужчине – 3 года, обоим – с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, в октябре 2016 года Олейник и Бородач с целью обогащения путем совершения продажи людей вступили в преступный сговор. Для этого соучастники разработали план, согласно которому в сети интернет познакомились с 20-летней девушкой, являющейся также гражданкой Украины.

Сообщники ввели потерпевшую в заблуждение, сообщив о том, что готовы оказать содействие в трансплантации ее внутренних органов в качестве донора на территории Российской Федерации за сумму в размере от 50 до 75 тыс долларов США. При этом в действительности, получив согласие потерпевшей, обвиняемые достигли договоренность с лицом, действовавшим в качестве покупателя, о намерении продать девушку для дальнейшей сексуальной эксплуатации за 3 тыс долларов США, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Следственного комитета.

Олейник и Бородач были задержаны сотрудниками ГУУР МВД России 30 октября 2016 года на территории одной из московских гостиниц при передаче им денег за продажу девушки.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия Олейник и Бородач вину признали полностью.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.02.17

Путин утвердил Сергея Жвачкина врио главы Томской области до выборов. / Правительство нашло способ, как запретить россиянам покупать «санкционку». И дешевые китайские товары. / В Подмосковье из-за ОРВИ закрылось почти 70 школ и детских садов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»