Путин поручил зачистить Москву от «хрущевок»

Публикации за 21.02.17

Все «хрущевки», оставшиеся в Москве, – это около 25 мл квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек – должны быть снесены в ближайшие несколько лет. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин мэру российской столицы Сергею Собянину.

«Сергей Семенович, мы с вами уже говорили на эту тему. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это было бы самым правильным решением», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

Путин призвал также решить все вопросы, связанные с расселением. «Нужно сделать так, чтобы это (расселение) людей устраивало. Поэтому нужно и с жителями это все прорабатывать, и показывать, делать все это прозрачно, показывать, что конкретно люди от реализации этих проектов получат, и что они выиграют», – пояснил президент.

Собянин со своей стороны признал необходимость скорейшего решения вопроса с ветхим жильем. «Эти пятиэтажки были построены на срок «до строительства коммунизма», как Хрущев говорил, он предполагал, что, наверное, коммунизм наступит через 25, максимум 50 лет. Но 50 лет прошло, коммунизм не наступил», – сказал он и отметил, что даже то жилье, которое сейчас находится в удовлетворительном состоянии, уже через 10 лет может представлять угрозу для своих жильцов.

В то же время мэр добавил, что есть ряд проблем с нормативных регулированием этого процесса.

«Есть законодательство, связанное со сносом аварийных домов. Есть варианты сноса в соответствии с гражданско-правовыми сделками. Ни то, ни другое в этой ситуации не применимо. В результате, мы и как аварийные их не можем сносить, и как ветхое не можем ремонтировать, капитально ремонтировать. Получается неурегулированная ниша», – обратил внимание мэр и попросил президента содействовать в решении этого вопроса.

Напомним, 10 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил о невозможности старта второго этапа программы сноса ветхих пятиэтажек в Москве из-за отсутствия стартовых площадок для переселения людей и проблем инвестирования.

В Московской городской думе это заявление раскритиковали и заявили, что необходимо не только продолжить программу расселения всех старых пятиэтажек, но и включить в нее дома «несносимых» серий. Общественная палата Москвы поддержала Мосгордуму в этом вопросе, мотивировав это тем, что ремонтировать «хрущевки» невозможно.

Москва, Мария Вяткина

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