Коммунальная авария остановила на час движение в центре Москвы

Публикации за 22.02.17

Сегодня утром в Москве было приостановлено движение транспорта на Садовом кольце в районе станции метро «Добрынинская» после порыва водовода. В информационном центре транспортного комплекса Москвы заверили, что на устранение аварии потребовалось около часа.

По данным центра, в настоящее время движение открыто, но есть небольшие затруднения, передает РИА «Новости»

В «Мосводоканале» уточнили, что в этом районе произошло повреждение водовода диаметром 400 миллиметров.

Москва, Светлана Антонова

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