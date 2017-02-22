NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.02.17

Коммунальная авария остановила на час движение в центре Москвы

Коммунальная авария остановила на час движение в центре Москвы

Сегодня утром в Москве было приостановлено движение транспорта на Садовом кольце в районе станции метро «Добрынинская» после порыва водовода. В информационном центре транспортного комплекса Москвы заверили, что на устранение аварии потребовалось около часа.

По данным центра, в настоящее время движение открыто, но есть небольшие затруднения, передает РИА «Новости»

В «Мосводоканале» уточнили, что в этом районе произошло повреждение водовода диаметром 400 миллиметров.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.02.17

Госдума хочет запретить ароматизированные сигареты и кальяны. «В курительные смеси вполне могут подмешивать галлюциногены». / Министр обороны Армении рассказал, для чего Еревану российские «Искандеры». / В Южной Осетии пропадают деньги Москвы: президент республики Тибилов обвиняет во всем Россию.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter