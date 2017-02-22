Против скандальной автогонщицы Мары Багдасарян возбуждено уголовное дело

Публикации за 22.02.17

Прокуратура ИМосквы признала законным возбуждение уголовного дела против скандальной автогонщицы Мары Багдасарян по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, уголовное дело было возбуждено 17 февраля УОД ГУ МВД России. Установлено, что 23-детняя девушка, будучи подвергнутой судом административному наказанию в виде обязательных работ, незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности.

«Этот больничный, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она 8 февраля 2017 года предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского ОСП УФССП России по Москве и работнику ГБУ «Жилищник района Сокол» г. Москвы в целях уклонения от возложенной на нее работы по уборке придомовой территории», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Надзорное ведомства считает, что принятое решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным.

В целях активизации предварительного расследования и соблюдения разумных сроков дознания прокуратурой города начальнику органа дознания даны письменные указания о направлении хода расследования и выполнения конкретных следственных действий. В том числе, надлежит дать правовую оценку действиям лица (лиц), изготовивших поддельный листок нетрудоспособности.

В прошлом году в судебный участок от службы приставов поступила информация, что в связи с назначенными Багдасарян административными наказаниями в виде обязательных работ для нее были выбраны работы в качестве дворника в районе «Сокол». Однако ряд СМИ со ссылкой на судебного пристава-исполнителя сообщили, что в связи с медицинскими противопоказаниями девушку отправили разбирать документы в офисе одной из управляющих компаний района. На минувшей неделе стало известно, что в медицинских документах Багдясарян обнаружен признаки подделки.

Стоит отметить, что Багдасарян также была участницей скандальных гонок на Gelandewagen, однако по этому делу попала в разряд свидетельницы, хотя находилась в машине сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсаурова. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест.

Савеловский суд 21 марта решит вопрос о пожизненном лишении водительских прав «гонщицы» по иску прокуратуры. За многократные нарушения правил дорожного движения сумма штрафов Багдасарян оценивается в несколько сот тысяч рублей.

Мара Багдасарян – дочь известного предпринимателя Эльмара Багдасаряна, владельца мясоперерабатывающей компании.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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