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Публикации за 22.02.17

Против скандальной автогонщицы Мары Багдасарян возбуждено уголовное дело

Против скандальной автогонщицы Мары Багдасарян возбуждено уголовное дело

Прокуратура ИМосквы признала законным возбуждение уголовного дела против скандальной автогонщицы Мары Багдасарян по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, уголовное дело было возбуждено 17 февраля УОД ГУ МВД России. Установлено, что 23-детняя девушка, будучи подвергнутой судом административному наказанию в виде обязательных работ, незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности.

«Этот больничный, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она 8 февраля 2017 года предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского ОСП УФССП России по Москве и работнику ГБУ «Жилищник района Сокол» г. Москвы в целях уклонения от возложенной на нее работы по уборке придомовой территории», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Надзорное ведомства считает, что принятое решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным.

В целях активизации предварительного расследования и соблюдения разумных сроков дознания прокуратурой города начальнику органа дознания даны письменные указания о направлении хода расследования и выполнения конкретных следственных действий. В том числе, надлежит дать правовую оценку действиям лица (лиц), изготовивших поддельный листок нетрудоспособности.

В прошлом году в судебный участок от службы приставов поступила информация, что в связи с назначенными Багдасарян административными наказаниями в виде обязательных работ для нее были выбраны работы в качестве дворника в районе «Сокол». Однако ряд СМИ со ссылкой на судебного пристава-исполнителя сообщили, что в связи с медицинскими противопоказаниями девушку отправили разбирать документы в офисе одной из управляющих компаний района. На минувшей неделе стало известно, что в медицинских документах Багдясарян обнаружен признаки подделки.

Стоит отметить, что Багдасарян также была участницей скандальных гонок на Gelandewagen, однако по этому делу попала в разряд свидетельницы, хотя находилась в машине сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсаурова. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест.

Савеловский суд 21 марта решит вопрос о пожизненном лишении водительских прав «гонщицы» по иску прокуратуры. За многократные нарушения правил дорожного движения сумма штрафов Багдасарян оценивается в несколько сот тысяч рублей.

Мара Багдасарян – дочь известного предпринимателя Эльмара Багдасаряна, владельца мясоперерабатывающей компании.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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