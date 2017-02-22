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Публикации за 22.02.17

Праздники в Москве ожидаются слякотными

Праздники в Москве ожидаются слякотными

В предстоящие выходные в московском регионе колебания температуры воздуха останутся в пределах, превышающих климатическую норму на 3-7 градусов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении Гидрометцентра России.

В четверг, 23 февраля, ночью местами ожидается небольшой снег и сильная гололедица. При северном ветре в Москве прогнозируется до -11 градусов, по области – до -14. Днем возможен снег при потеплении до 3 градусов и порывистом ветре до 12-17 метров в секунду.

В пятницу, 24 февраля, ночью возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью в Москве, как ожидается, будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса, по области – до 2 градусов тепла. Днем вероятен дождь и мокрый снег при потеплении до +5 градусов.

В субботу, 25 февраля, немного подморозит ночью, но днем вновь ожидается около нуля.

В воскресенье, 26 февраля, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до -11…-6 градусов ночью, а днем поднимется до -5…0.

Как отмечают синоптики, примерно такая же погода сохранится и в понедельник, 27 февраля. Местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят -10…-5 градусов, днем прогнозируется -5…0.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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