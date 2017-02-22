В Коломне участникам конфликта в Сирии отказывали в выплате компенсаций

Публикации за 22.02.17

Военнослужащим из подмосковной Коломны, которые принимали участие в болевых действиях на территории Сирии, отказывались выплачивать компенсации. Как выяснилось в ходе проверки, этот отказ был незаконным.

В минувшем году пятеро офицеров из Коломны, которые принимали участие в конфликте на территории Сирии, обратились к командованию части 20924 с рапортами, в которых содержалась просьба выплатить им денежные компенсации вместо дополнительных дней отпуска. Однако руководство отказалось в удовлетворении данных просьб, пишет газета «Ять».

Издание отмечает, что командование сослалось на якобы отсутствие выписок из приказов соответствующих должностных лиц о привлечении данных военнослужащих к выполнению задач на территориях, где действует чрезвычайное положение.

Как сообщил позднее заместитель военного прокурора Рязанского гарнизона Андрей Джемесов, по факту этого отказа на основании жалоб военнослужащих была проведена проверка, по итогам которой надзорное ведомством установило, что коломенские офицеры действительно отбывали в служебные командировки в Сирию, то есть, на компенсацию они могут рассчитывать, а отказ командования был неправомерным.

По словам Джемесова, размер компенсаций на каждого военного составил порядка 100 тысяч рублей, в скором времени все они будут выплачены.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.02.17

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