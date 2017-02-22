NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.02.17

В Коломне участникам конфликта в Сирии отказывали в выплате компенсаций

В Коломне участникам конфликта в Сирии отказывали в выплате компенсаций

Военнослужащим из подмосковной Коломны, которые принимали участие в болевых действиях на территории Сирии, отказывались выплачивать компенсации. Как выяснилось в ходе проверки, этот отказ был незаконным.

В минувшем году пятеро офицеров из Коломны, которые принимали участие в конфликте на территории Сирии, обратились к командованию части 20924 с рапортами, в которых содержалась просьба выплатить им денежные компенсации вместо дополнительных дней отпуска. Однако руководство отказалось в удовлетворении данных просьб, пишет .

Издание отмечает, что командование сослалось на якобы отсутствие выписок из приказов соответствующих должностных лиц о привлечении данных военнослужащих к выполнению задач на территориях, где действует чрезвычайное положение.

Как сообщил позднее заместитель военного прокурора Рязанского гарнизона Андрей Джемесов, по факту этого отказа на основании жалоб военнослужащих была проведена проверка, по итогам которой надзорное ведомством установило, что коломенские офицеры действительно отбывали в служебные командировки в Сирию, то есть, на компенсацию они могут рассчитывать, а отказ командования был неправомерным.

По словам Джемесова, размер компенсаций на каждого военного составил порядка 100 тысяч рублей, в скором времени все они будут выплачены.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.02.17

ЦБ отключил от системы платежей столичный банк «Экономический союз». / Россиянам открыли въезд в Армению по внутренним паспортам. / Росстат снова «обрадовал»: в январе доходы жителей РФ, оказывается, выросли почти на 10%.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter