Фарид Каюми: Мировой терроризм победят искусство, красота и правда

Публикации за 27.02.17

Угрозу мирового терроризма невозможно ликвидировать только силовым путем – это видно из опыта Вашингтонской политики, которая насаждала древнейшим цивилизациям «свои незрелые идеи». По мнению журналиста-международника, дипломата, автора проекта «Музыка против террора» Фарида Каюми, оружием для борьбы террором должна стать культура, красота и правда.

«Информационное пространство всегда было полем деятельности великих ученых и писателей. Если сегодня стоит вопрос, какими методами нужно бороться с терроризмом, с этой чумой 21 века, то, по моему мнению, полем боя с этим вселенским злом должны стать не города и страны, а прежде всего – культура, искусство, красота и правда», – сказал Каюми на концерте «Музыка против террора», посвященном Герою России послу Андрею Карлову, погибшему в Турции.

Каюми также напомнил, что в борьбе с террористами, нужно уважать чужую культуру и историю, иначе можно вызвать еще большее зло.

«Когда одно государство пытается навязать свои незрелые идеи древнейшим цивилизациям, которые на протяжении тысячелетий заботливо создавали мир со всеми его достижениями – результат печален и предсказуем», – пояснил он, намекая на интервенцию США в Ирак и Ливию.

«Мы не просто артисты – мы воины добра и справедливости, а сцена – наш боевой рубеж», – подчеркнул Каюми.

Москва, Мария Вяткина

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