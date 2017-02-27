Весна в Москве начнется с аномального потепления

Публикации за 27.02.17

Последний день февраля и первые дни марта в московском регионе окажутся почти на 10 градусов теплее, чем в среднем в этот период года. Как сообщил сегодня Гидрометцентр России, такая погода опередит календарь почти на месяц: средняя суточная температура в Москве будет превышать ноль градусов.

Во вторник, 28 февраля ночью без осадков, в столице ожидается до -4 градусов, по области – до -7. Днем местами ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха прогреется до 3 градусов тепла.

В первый день календарной весны, 1 марта, по-прежнему местами с небольшими осадками. Ночью температура воздуха составит до трех градусов тепла, а днем потеплеет до 6 градусов.

В четверг, 2 марта, местами вновь ожидаются небольшие осадки, температура воздуха будет такой же, как и накануне.

В пятницу и субботу в столичном регионе также возможны осадки. При умеренном юго-западном ветре ночью прогнозируется -2…+3 градуса, днем до 5 градусов тепла.

Москва, Светлана Антонова

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