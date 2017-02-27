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Публикации за 27.02.17

Сбербанк в Москве «завис»: в электронной системе произошел сбой

Сбербанк в Москве «завис»: в электронной системе произошел сбой

Сегодня возник глобальный сбой в электронной системе Сбербанка: терминалы и банкоматы не проводят платежи. Как сообщили сотрудники банка корреспонденту РИА «Новый День», сбой зафиксирован во всех отделениях кредитного учреждения в Москве.

К колл-центре Сбербанка подтвердили, что в настоящий момент могут наблюдаться затруднения при оплате услуг в адрес операторов сотовой связи и других организаций.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.02.17

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