Сбербанк в Москве «завис»: в электронной системе произошел сбой

Публикации за 27.02.17

Сегодня возник глобальный сбой в электронной системе Сбербанка: терминалы и банкоматы не проводят платежи. Как сообщили сотрудники банка корреспонденту РИА «Новый День», сбой зафиксирован во всех отделениях кредитного учреждения в Москве.

К колл-центре Сбербанка подтвердили, что в настоящий момент могут наблюдаться затруднения при оплате услуг в адрес операторов сотовой связи и других организаций.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.02.17

Глава ЦИК РФ поддержала идею перенести единый день голосования на октябрь. / Голодец выступила против пенсионной реформы: надо повышать доходы граждан. / СКР возбудил уголовное дело после смерти роженицы в Сергиевом Посаде. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»