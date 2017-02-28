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Публикации за 28.02.17

Скончался легендарный советский хоккеист Владимир Петров
Владимир Петров. Фото fhr.ru

Скончался легендарный советский хоккеист Владимир Петров

Сегодня ночью в возрасте 69 лет скончался легендарный советский хоккеист Владимир Петров. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

«Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР – и это неполный список побед Владимира Петрова», – говорится в сообщении.

Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк лично выразил соболезнования в связи с кончиной Петрова, назвав его «примером неуступчивости и трудолюбия».

«Ушел знаменитый форвард, центральный нападающий первого звена, которое на протяжении многих лет прославляло ЦСКА и сборную Советского Союза. Это был неординарный хоккеист и человек. Самолюбивый, настойчивый. Не всегда он соглашался с мнениями тренеров, порой даже спорил с великим Анатолием Тарасовым. Но эта настойчивость позволяла ему добиваться побед», – сказал Третьяк.

По словам другого легендарного хоккеиста и друга Петрова – Бориса Михайлова, причиной смерти бывшего спортсмена стал рак.

«У Володи был рак. Буквально за полтора месяца болезнь его съела. Это произошло сегодня в 4 утра. Жена его позвонила в седьмом часу. Сейчас я еду в госпиталь. Сам я держусь, не переживайте», – цитирует его слова .

Владимир Петров родился в 1947 году. С 1965 по 1967 годы выступал за хоккейный клуб «Крылья Советов», позже – с 1967 года 1981 год – за ЦСКА.

В ЦСКА и сборной СССР долгие годы играл в легендарной тройке нападения с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым

С 1981 года два года играл за СКА. В 1983 году закончил свою спортивную карьеру и стал работать тренером.

С 21 ноября 2013 года являлся президентом Всероссийской общественной организации «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.02.17

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