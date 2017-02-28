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Публикации за 28.02.17

Роспотребнадзор уличил сервис Uber в обмане

Роспотребнадзор уличил сервис Uber в обмане

Московское управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) оштрафовало сервис по заказу такси Uber на 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства,

В Роспотребнадзоре отметили, что ООО «УБЕР ТЕКНОЛОДЖИ», которое осуществляет свою деятельность под коммерческим обозначением Uber, не сообщает информацию о водителях такси и вводит потребителей в заблуждение, что услугу по перевозке им оказывает компания Uber.

На самом деле, как выяснило ведомство, компания принимает заявки от потребителей и формирует базу, доступ к которой открыт для водителей – партнеров Uber – непосредственных исполнителей услуги.

При этом сведений о таксистах – наименование, адрес местонахождения и иные необходимые данные, потребитель не получает. После окончания поездки информация о водителе в квитанции также отсутствует.

Компания Uber была признана виновной по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей») и привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

ООО «УберТекнолоджи», в свою очередь, попыталось обжаловать это решение в Арбитражном суде, а также в апелляционной и кассационной судебных инстанциях, однако жалобы были оставлены без удовлетворения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.02.17

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