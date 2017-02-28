В московской промзоне обнаружены львята

Публикации за 28.02.17

В промышленной зоне на юге Москвы обнаружены львята. Их нашли инспекторы столичного департамента природопользования во время проверки объекта, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Два львенка были найдены в в районе Бирюлево на Третьей Никопольской улице в ходе патрулирования столичных промзон. По предварительной информации, львятам около 5-6 месяцев. Документов на животных нет.

Инспекторы намерены передать животных в центр передержки диких животных.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.02.17

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