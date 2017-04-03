В Москве опять запахло сероводородом

Публикации за 03.04.17

Сегодня утром сразу в нескольких районах Москвы автоматические станции мониторинга зафиксировали серьезные превышения допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе. Согласно данным «Мосэкомониторинг», всплеск произошел около 2 часов ночи.

В частности, в Люблино было зафиксировано превышение уровня содержания оксида углерода в 1,1 раза и оксида азота – в 1,15 раза, передает «Интерфакс». В районе Выхино-Жулебино уровень оксида азота ночью превысил ПДК в 1,22 раза, в Орехово-Борисово Южное – в 1,19, в районе Царицыно – 1,13, в Новокосино – 1,5 раза.

Как отмечают синоптики, на процесс рассеивания вредных веществ в атмосфере могла повлиять погода в московском регионе. По данным «Метеоновости», в понедельник, 3 апреля ожидается теплая, влажная погода. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют высокую влажность и недостаток кислорода в воздухе.

Сероводород – очень токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. По шкале опасности он отнесён к 3 классу. Острое отравление человека наступает уже при концентрациях 0,2-0,3 мг/л, концентрация выше 1 мг/л – смертельна. ПДК сероводорода (H2S) в воздухе населенных мест-0,008 мг/м3.

Москва, Мария Вяткина

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