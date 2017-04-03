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Публикации за 03.04.17

Россельхознадзор задержал в «Домодедово» почти 3,5 тысячи куриных и индюшачьих яиц

Россельхознадзор задержал в «Домодедово» почти 3,5 тысячи куриных и индюшачьих яиц

Более 3 500 яиц курицы и индейки задержаны в подмосковном аэропорту «Домодедово» сотрудниками Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Москвы, Московской и Тульской области.

Во время проведения ветеринарного контроля было установлено, что на части этой продукции отсутствует русскоязычная маркировка, также у продукции отсутствует информация о ее происхождении в ветеринарном свидетельстве.

«Задержанная партия не имеет маркировки на транспортной упаковке, а одной из имеющихся ветеринарных свидетельств не соответствует установленной форме», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Задержанный груз возвращен его отправителю.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.04.17

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