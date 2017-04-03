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Публикации за 03.04.17

Москву ожидает дождливая неделя

Москву ожидает дождливая неделя

Предстоящая неделя в московском регионе порадует теплой погодой с температурой воздуха на 3-4 градуса выше нормы, но с дождями. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

После сырого понедельника в ночь на вторник, 4 апреля, местами также ожидаются небольшие осадки, днем уже будет сухо. Ночные температуры составят 1 – 3 градуса тепла в мегаполисе и до +3 – в Подмосковье. Днем ожидается до 10 градусов.

В среду, 5 апреля, вновь возможны осадки, но при этом днем воздух прогреется до 12 градусов.

В четверг, 6 апреля, ожидается небольшой дождь. Дневная температура донимется ещё выше – до 13 градусов.

В пятницу и субботу, 7 и 8 апреля, временами ожидаются идти дожди. Ночью прогнозируется до 6 градусов, днем – до 12.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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