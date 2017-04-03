Эхо взрыва в питерском метро: на московском транспорте усилены меры безопасности

Публикации за 03.04.17

Мэр Москвы поручил усилить меры безопасности на инфраструктуре Московского метро, центрального кольца и пригородного железнодорожного транспорта. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении столичного транспортного комплекса.

«Мэр Москвы дал поручение ГУВД, Управлению Росгвардии по Москве, ГУП МОСМЕТРО усилить меры безопасности на Всей инфраструктуре метрополитена», – уточнили также в пресс-службе.

Все досмотровое оборудование на станциях в столичной подземке работает в усиленном режиме. Власти Москвы просят горожан и гостей столицы отнестись с пониманием к более тщательным проверкам на транспорте.

Стоит отметить, что усиленный досмотр пассажиров одновременно вводится в столичных аэропортах.

Как сообщал «Новый День», сегодня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого около 10 человек погибли и еще порядка 50 получили ранения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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