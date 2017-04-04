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Публикации за 04.04.17

На заводе «Тольяттиазот» начались обыски

На заводе «Тольяттиазот» начались обыски

Сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на заводе «Тольяттиазот» в рамках расследования аварии на предприятии, которая произошла в январе 2016 года. Как сообщил пресс-секретарь «Тольяттиазота» Дмитрий Масалитин, руководители компании блокированы в своих кабинетах.

«Здание заводоуправления в настоящее время блокировано сотрудниками правоохранительных органов, присутствуют представители Следственного комитета и полиции, руководители предприятия блокированы в своих кабинетах, проводятся следственные действия», – сообщил Масалитин, слова которого цитирует .

В Главном управлении МВД РФ по региону и областном Следственном управлении СК РФ получить комментарий по поводу происходящего на «Тольяттиазоте» пока не удалось.

ОАО «Тольяттиазот» («ТоАЗ») – крупнейший в мире производитель аммиака.

Тольятти, Анастасия Смирнова

Тольятти. Другие новости 04.04.17

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