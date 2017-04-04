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Публикации за 04.04.17

ФАС снова уличила «РЖД» в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС снова уличила «РЖД» в нарушении антимонопольного законодательства

Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении ОАО «РЖД» по признакам злоупотребления доминирующим положением (ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции). Ранее ведомство выдало компании предупреждение о необходимости прекратить нарушение, но компания его проигнорировала.

Как сообщила пресс-служба УФАС, внимание регулятора на действия «РЖД» обратил один из грузоотправителей. В 2014 году компания заключила договор сроком на пять лет, согласно которому перевозчик должен был осуществлять расстановку и выгрузку вагонов, а также их уборку с железнодорожного пути, примыкающего к станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги.

Однако в 2016 году «РЖД» уведомили контрагента об отказе от выполнения своих обязательств по договору. Компания объяснила свои действия «отсутствием технической и технологической возможности оказания услуг».

Вместе с тем, в Управлении ФАС России по г. Москве имеется информация, что «РЖД» оказывала аналогичные услуги вплоть до конца 2016 года ряду других контрагентов с формулировкой «в порядке исключения». По мнению ведомства, эти действия перевозчика подтверждают наличие технической и технологической возможности оказания услуг и свидетельствуют об уклонении компании от исполнения условий договора.

По словам заместителя руководителя Московского УФАС России Никиты Полещука, обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественной монополии является одной из приоритетных задач антимонопольных органов.

Он также добавил, что в настоящий момент в Московском УФАС России рассматривается несколько антимонопольных дел в отношении ОАО «РЖД» по признакам нарушений, которые выражаются в отказе от заключения, а также исполнения условий публичных договоров, в том числе на подачу и уборку вагонов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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