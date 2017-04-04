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Публикации за 04.04.17

Во «Внуково» в почтовой посылке обнаружены боеприпасы

Во «Внуково» в почтовой посылке обнаружены боеприпасы

При проверке почтового багажа с помощью специального досмотрового оборудования работники отдела перевозки почты «Внуково» совместно со службой авиационной безопасности аэропорта обнаружили в посылке, отправленной из Москвы в Норильск, боеприпасы к сигнальному пистолету, а также муляж гранаты.

Как сообщила пресс-служба «Почты России», посылка была изъята из основного грузопотока. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит решить дальнейшую судьбу боеприпасов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.04.17

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