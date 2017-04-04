Авиапассажиры во «Внуково» не пустили в самолет «террориста»

Публикации за 04.04.17

В московском аэропорту «Внуково» пассажиры не пустили на борт самолета Андрея (Ильяса) Никитина, который СМИ назывался предполагаемым организатором теракта в петербургском метро. Как сообщил IslamNews сам потерпевший, он прошел паспортный контроль, однако в самолет авиакомпании «Россия» сесть не смог из-за протестов со стороны перепуганных пассажиров.

Урегулировать ситуацию не смогли даже сотрудники службы безопасности аэропорта. В результате, мужчина был вынужден пропустить рейс. Никитин сказал, что реакция пассажиров стала для него неожиданностью, поскольку во вторник утром он без проблем прилетел из Петербурга в Москву.

Он отметил, что с помощью сотрудников правоохранительных органов вернул деньги за билет. «Авиакомпания сказала, что не сможет посадить меня на этот самолет. Надеюсь завтрашним утром вылететь другим самолетом», – сообщил собеседник агентства.

Москва, Анастасия Смирнова

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