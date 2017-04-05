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Публикации за 05.04.17

В центре Москвы к Пасхе снова вырастут огромные яйца
Фото портала mos.ru

В центре Москвы к Пасхе снова вырастут огромные яйца

В ближайшие выходные в Москве начнутся подготовительные работы к фестивалю «Пасхальный дар»: к великому православному празднику в столице вновь появятся огромные яйца, самое высокое из которых высотой семь метров будет установлено в Камергерском переулке.

«Металлическую конструкцию украсят цветами, она будет подсвечиваться изнутри. В 2015 году пасхальную инсталляцию впервые установили на Тверской площади, а в Камергерский переулок она переехала в прошлом году», – говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Новый День: В центре Москвы к Пасхе снова вырастут огромные яйца

фото портала mos.ru

Вместе с тем вновь появятся и 24 двухметровых пасхальных яйца. Увидеть их можно будет на пути от Манежной площади к площади Революции, на улицах Никольской, Арбат, Кузнецкий Мост, Рождественке и в Камергерском переулке.

Вместе с тем столичные власти в рамках фестиваля вновь установят в центре Москвы детский скалодром, кованый рояль-клумбу и другие конструкции. На Новом Арбате будут установлены арт-объекты в виде достопримечательностей Москвы: макеты Кремля, сталинской высотки, Триумфальной арки, памятника А.С. Пушкину. Их высота – до двух метров.

Третий год подряд во время пасхального фестиваля украшать Москву будут световые инсталляции. На улицах и площадях, причём не только в центре, установят 277 светодекоративных элементов и конструкций. На Тверской площади установят необычное дерево. Ветки, выкрашенные в белый цвет, украсят разноцветными пасхальными яйцами – всего их будет порядка 600.

Во все дни фестиваля на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре можно будет увидеть трёхметровые арт-объекты – макеты колоколов храма Христа Спасителя (Торжественный большой и Святительский колокола), колокольни Ивана Великого (колокола «Медведь», «Реут», «Корсунский» и «Немчин») и Успенской звонницы Московского Кремля (Семисотный, Большой Успенский), а также Большой колокол Данилова монастыря и Набатный колокол из Оружейной палаты.

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт в Москве с 12 до 23 апреля на 24 площадках, а также в 19 городских парках.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.04.17

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