Взрыв в метро Петербурга унес жизнь девушки из Орехово-Зуево

Публикации за 05.04.17

Теракт в метро Петербурга, который произошел в минувший понедельник и унес жизни полутора десятков человек, не обошел стороной и Московскую область. В числе жертв оказалась жительница подмосковного региона, передает «Подмосковье сегодня».

Жительница подмосковного Орехово-Зуево – 27-летняя Ангелина Свистунова, – указана в перечне жертв террористической атаки со взрывом в петербургском метро. Об этом изданию рассказала бывшая коллега погибшей, по словам которой, минувшим летом Свистунова вышла замуж и после свадебного торжества вместе с супругом переехала в Санкт-Петербург.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.04.17

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