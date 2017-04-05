Парад Победы в Москве: впервые покажут новейшую арктическую военную технику

Публикации за 05.04.17

Предстоящий 9 мая парад Победы в Москве станет уникальным: министерство обороны впервые покажет новейшую арктическую военную технику. Об этом сообщил сегодня главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, арктическую технику можно будет сразу узнать по холодной северной раскраске. «Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера», – сказал Салюков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Генерал-полковник также добавил, что такая техника способна выполнять задачи по обеспечению безопасности России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения.

«Кроме того, в этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков – возможно, Т-72Б3М», – добавил Салюков.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.04.17

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