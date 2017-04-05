NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.04.17

«Питер – мы с тобой!» Московские профсоюзы почтят жертв теракта на Манежной площади

«Питер – мы с тобой!» Московские профсоюзы почтят жертв теракта на Манежной площади

Московская Федерация профсоюзов готовит на Манежной площади акцию в память о жертвах теракта в метро Петербурга, где в результате взрыва погибли 14 человек и более 50 получили ранения. Как сообщила пресс-служба организации, массовое мероприятие запланировано на 17:00 6 апреля.

Предполагается, что участники акции возложат цветы и зажгут свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград», передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, который был квалифицирован как теракт. В результате ЧП погибли 14 человек, более 50 пострадали.

Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), гражданин РФ Акбаржон Джалилов. Он умер в результате организованного им взрыва.

Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство, на котором найдены следы Джалилова, было найдено на станции «Площадь Восстания».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.04.17

«Кампанию по свердловским дорогам начнем с осени – к выборам губернатора». Интервью с первым екатеринбуржцем – работником «Transparency internatonal». / Жизнь налаживается? Число бедных в России опять выросло. …даже по официальным данным. / Медведев велел провести оценку уязвимости метрополитена. И поручил создать группы быстрого реагирования в метро.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter