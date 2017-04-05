«Питер – мы с тобой!» Московские профсоюзы почтят жертв теракта на Манежной площади

Публикации за 05.04.17

Московская Федерация профсоюзов готовит на Манежной площади акцию в память о жертвах теракта в метро Петербурга, где в результате взрыва погибли 14 человек и более 50 получили ранения. Как сообщила пресс-служба организации, массовое мероприятие запланировано на 17:00 6 апреля.

Предполагается, что участники акции возложат цветы и зажгут свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград», передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, который был квалифицирован как теракт. В результате ЧП погибли 14 человек, более 50 пострадали.

Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), гражданин РФ Акбаржон Джалилов. Он умер в результате организованного им взрыва.

Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство, на котором найдены следы Джалилова, было найдено на станции «Площадь Восстания».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.04.17

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