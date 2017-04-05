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Публикации за 05.04.17

Ещё одна российская спортсменка лишена медали Олимпиады-2012

Ещё одна российская спортсменка лишена медали Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет лишил серебряной медали лондонских Игр-2012 российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву (вес до 63 кг). Об этом говорится сообщении МОК.

Повторная проверка пробы выявила наличие туринабола. Спортсменке предписано вернуть серебряную медаль и диплом.

МОК обратился в Международную федерацию тяжелой атлетики с просьбой изменить результаты соревнования и предпринять дальнейшие действия «в пределах своей компетенции».

Лозанна, Светлана Антонова

Лозанна. Другие новости 05.04.17

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