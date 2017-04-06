NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.04.17

В Подмосковье обнаружена радиоактивная почтовая посылка

В Подмосковье обнаружена радиоактивная почтовая посылка

Специалисты логистического межрегионального центра в аэропорту «Внуково» совместно с таможенниками во время проверки почтовой емкости, которая предназначалась для отправки за пределы страны, зафиксировали гамма-излучение, которое в десятки раз превышало максимально допустимый фон радиации. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Как оказалось, опасная радиация исходит от одной из посылок, которую специалисты незамедлительно изолировали от остальных отправок и поместили в специальный защитный контейнер.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники службы безопасности «Почты России» вместе с представителями столичной таможни и ФГУП «Радон» провели досмотр посылки. В результате был обнаружен авиационный измерительный прибор, который впоследствии было решено направить на утилизацию в специализированное учреждение.

Сообщается, что радиационный фон остальных отправлений находится в пределах нормы. Также сотрудники «Почты России» и Федеральной таможенной службы сообщили о странной посылке в полицию, передав стражам порядка данные отправителя.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.04.17

В Химках многодетная мать выбросила новорожденного на помойку. / Верблюд укусил беременную жительницу Подмосковья. / Россия установила антирекорд в рейтинге ФИФА.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter