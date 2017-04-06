В Подмосковье обнаружена радиоактивная почтовая посылка

Публикации за 06.04.17

Специалисты логистического межрегионального центра в аэропорту «Внуково» совместно с таможенниками во время проверки почтовой емкости, которая предназначалась для отправки за пределы страны, зафиксировали гамма-излучение, которое в десятки раз превышало максимально допустимый фон радиации. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Как оказалось, опасная радиация исходит от одной из посылок, которую специалисты незамедлительно изолировали от остальных отправок и поместили в специальный защитный контейнер.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники службы безопасности «Почты России» вместе с представителями столичной таможни и ФГУП «Радон» провели досмотр посылки. В результате был обнаружен авиационный измерительный прибор, который впоследствии было решено направить на утилизацию в специализированное учреждение.

Сообщается, что радиационный фон остальных отправлений находится в пределах нормы. Также сотрудники «Почты России» и Федеральной таможенной службы сообщили о странной посылке в полицию, передав стражам порядка данные отправителя.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.04.17

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